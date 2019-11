Nubifragio e strade interrotte a Civitavecchia, Santa Marinella: camion e ambulanza bloccati

Come previsto è di nuovo forte maltempo al centro-nord: forti precipitazioni stanno interessando l'area tirrenica da questa notte, creando disagi e criticità in diverse zone.

Un nubifragio si è abbattuto su Civitavecchia e Santa Marinella, lungo il litorale a nord di Roma. Gravi le ripercussioni sulla viabilità stradale.

I disagi riguardano non solo i centri cittadini ma anche le arterie principali della zona. Allagamenti sono registrati sull'Aurelia e via Terme di Traiano, strade importanti per il traffico. Problemi anche sulla A12 Roma Civitavecchia.

Difficile la situazione a Santa Marinella dove il Nucleo Sommozzatori Santa Marinella Onlus è intervenuto in un tratto d'Aurelia, all'altezza del chilometro 66, che è rimasto impercorribile perché strada e mare erano diventati un tutt'uno. Negli allagamenti sono rimasti coinvolti diversi mezzi, tra cui anche un camion ed un'ambulanza.

L'Anas ha pubblicato in una nota: "a causa delle intense precipitazioni che hanno provocato allagamenti sulla sede stradale, è provvisoriamente chiuso il tratto della strada statale 1 ‘Via Aurelia’ dal km 64,000 al km 66,800 a Santa Marinella (Roma) mentre sulla strada statale 1bis è istituito il senso unico alternato al km 16,400 nei pressi di Vetralla (VT)".