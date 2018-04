Nubifragi colpiscono le Hawaii: il video durante la tempesta a Oahu

Tempesta colpisce le Hawaii, nel Pacifico. Nubifragio si abbatte su Oahu, strade come fiumi in piena.

Sulle isole Hawaii, nel cuore dell'oceano Pacifico, si è abbattuta una forte perturbazione nel corso delle ultime ore, in particolare nella giornata di sabato. Forti contrasti termici, tipici di questa zona decisamente vicina ai tropici, hanno permesso la nascita di violenti temporali che hanno colpito per diverse ore l'isola di Oahu.

Sulla piccola isola posta a nord-ovest dell'arcipelago, dove è situata la capitale Honolulu, si è scatenato un violento nubifragio che in pochi minuti è sfociato in un alluvione lampo che ha trasformato strade e campagne in fiumi in piena. Tutto accompagnato da forti raffiche di vento, fulmini e tuoni.