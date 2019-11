Nubifragi al nord-est: piena del Bacchiglione a Vicenza entro mezzanotte

Piove incessantemente su gran parte del nord-est e la situazione inizia a diventare sempre più critica per i versanti montuosi e per i fiumi. Oltre alle piogge incessanti, bisogna fare i conti anche con la fusione della neve sotto i 1200 metri di altitudine a causa dell'aumento delle temperature innescato dal vento di scirocco. Questo binomio risulta letale per i fiumi tra Friuli, Trentino e Veneto, i quali si stanno ingrossando molto rapidamente tanto da superare i livelli di guardia.Sono caduti oltre 200 mm di pioggia da questa notte sui settori collinari e montuosi del vicentino, del trentino e del bellunese: tutti i livelli dei fiumi stanno crescendo rapidamente e cominciano a destare preoccupazione in vista della

A mezzanotte la piena del Bacchiglione

Situazione sotto costante monitoraggio a Vicenza per la piena del Bacchiglione attesa a mezzanotte. AIM Ambiente ha provevduto allo spazzamento delle strade e la pulizia di griglie di superficie delle caditoie al fine di ridurre eventuali disagi per pedoni e veicoli.Sono già state piazzate le paratie a ponte degli Angeli. Si invita chi non lo avesse ancora fatto a iscriversi al servizio “Sms di allarme”. Per registrarsi è necessario mandare un messaggio sms con il proprio nome, cognome e indirizzo al numero 3927338475. In caso di emergenza gli iscritti al servizio riceveranno informazioni sull'evoluzione della situazione.

La piena di circa 4,54 metri, secondo il centro funzionale della regione Veneto, è attesa a Vicenza per mezzanotte.



