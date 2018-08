Nubi e temporali al sud, forte perturbazione in arrivo oggi al nord

Giornata molto instabile su quasi tutta Italia. Forte perturbazione in avvicinamento, mentre resiste il maltempo al sud.

Meteo/ Inizia a muoversi qualcosa sul Mediterraneo dopo molti giorni di stasi in cui abbiamo assistito sempre alla stessa configurazione barica, caratterizzata da una massa d'aria fresca immobilizzata nel mar Tirreno, grossomodo sul centro-sud, dove ha portato tantissimi rovesci e temporali. Tutto questo mentre al nord il tempo si presentava stabile e caldo.

La situazione da oggi tenderà a cambiare gradualmente : una forte perturbazione nord europea, carica di aria fresca, si sta muovendo verso il Mediterraneo (visibile dal satellite) dove andrà a smuovere l'altra perturbazione che da oltre sette giorni sta colpendo il centro-sud Italia. In questo modo avremo sicuramente tanti temporali, anche forti, però con la certezza che entro 2-3 giorni il tempo volgerà al miglioramento.

OGGI GIORNATA MOLTO INSTABILE

La giornata di oggi, 24 agosto 2018, risulterà molto instabile su quasi tutta Italia in quanto avremo l'interazione tra la perturbazione situata sul centro-sud da giorni e la nuova perturbazione in discesa dal centro Europa. La prima apporterà ancora tanti temporali e acquazzoni al centro-sud, mentre il nuovo nucleo fresco inizierà a coinvolgere prettamente il nord-est e i rilievi (in attesa del forte peggioramento di domani).



Dunque aspettiamoci ancora rovesci e temporali su Sicilia, Sardegna orientale e meridionale, Calabria, Puglia (dal Salento sino al barese e al foggiano), Campania meridionale, Basilicata e gran parte delle aree interne del centro Italia. Oggi potrebbero essere escluse dal maltempo dopo tanti giorni le coste laziali e Roma.



Contemporaneamente aspettiamoci un peggioramento del tempo al nord, principalmente su Valle d'Aosta, Lombardia settentrionale, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Su queste regioni avremo acquazzoni e temporali sparsi tra il pomeriggio e la sera, mentre sul nord-ovest avremo fenomeni molto blandi e isolati. Il tempo si guasterà sensibilmente da domani, con annesso forte calo delle temperature.