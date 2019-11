Novembre prosegue con una lunga trafila di giornate instabili

La lunga fase di tempo instabile che sta coinvolgendo l'Europa nelle ultime settimane, sta struttando un canale depressionario che continua ad essere percorso da masse di aria fredda in arrivo dall'oceano nord Atlantico. Queste masse d'aria, una volta che hanno raggiunto il Mediterraneo, sono in grado di sviluppare in breve tempo sistemi nuvolosi organizzati che producono precipitazioni e che spesso sono associati a venti forti. Nelle prossime ore assisteremo allo sviluppo di una nuova perturbazione sul Mediterraneo occidentale, la quale avrà accesso privilegiato verso il Mediterraneo centrale, dando luogo ad un importante cambiamento del tempo ad iniziare dalle regioni del nord la giornata di domani, giovedì 14 novembre. Ecco la previsione del modello americano riferita alla serata di domani, in cui, oltre al blocco d'aria fredda sulla Francia, possiamo distinguere anche un vistoso minimo di bassa pressione tra il Golfo del Leone e la Costa Azzurra:

L'arrivo della nuova perturbazione sarà accompagnata da nevicate importanti lungo l'arco alpino, con precipitazioni copiose che sono previste interessare anche il resto del nord. Entro le prime ore di venerdì, le precipitazioni raggiungeranno anche i versanti del medio e basso Tirreno, mentre un miglioramento si affaccerà al nord. Ecco la previsione sulla probabilità di pioggia nella notte giovedì e venerdì:

Lo sviluppo degli eventi riferito al prossimo weekend porterà una nuova perturbazione ancora a ridosso delle regioni settentrionali tra domenica e lunedì. Un nuovo carico di precipitazioni è atteso interessare ancora le regioni del nord e del centro. Ecco la previsione del modello americano alla serata di domenica:

Infine volgendo lo sguardo a lungo termine, nuove perturbazioni potrebbero interessare il nostro paese anche nel corso della prossima settimana, sull'Europa occidentale resteranno ben salde anomalie negative della pressione e dei geopotenziali, elementi che suggerisco la persistenza di una circolazione depressionaria disposta con il proprio asse proprio sull'Europa occidentale. Il trend di pioggia e instabilità, potrebbe continuare ad interessare il nostro Paese almeno sin verso il termine della seconda decade novembrina.