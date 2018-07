Notte tempestosa in Veneto: venti fortissimi, grandinate e black-out

Notte tempestosa in Veneto. Serie di violenti temporali con grandine e venti tempestosi. Tanti i danni.





Notte da dimenticare per il Veneto, colpito da una serie di violenti temporali determinati dall'ingresso delle prime correnti fresche atlantiche sul caldo africano accumulatosi al suolo. Chiariamo che si tratta solo del "primo nucleo fresco", in quanto il secondo, ben più intenso ed esteso, è atteso nel corso della giornata odierna.





I temporali notturni che hanno colpito il Veneto hanno colpito in maniera piuttosto incisiva le province di Venezia, Padova, Verona e Rovigo. Tantissimi i datti causati dalle raffiche di vento tempestose anche oltre i 100 km/h, le piogge intense e le grandinate diffuse e

incisive. Tra padovano e rodigino la grandine ha raggiunto le dimensioni di un uovo producendo danni ingenti alle colture e alle automobili. I danni più estesi sono stati causati dai venti di "downburst" prodotti dal temporale, in grado di colpire con grande violenza e velocità aree su vasta scala. Non si è trattato di "trombe d'aria" come erroneamente citato da alcuni, in quanto si tratta di due fenomeni differenti, ugualmente distruttivi.

I temporali hanno tartassato il Veneto, soprattutto il Polesine, dall'Alto fino al Delta, almeno fino alle prime luci dell'alba. Si segnalano black.out e danni da Badia a Rovigo, cantieri allagati, alberi caduti in strada e migliaia di rami spezzati che creano disagi alla circolazione. Danni ingenti anche a Lendinara, Villadose, Ceregnano e Arsago.







Come anticipato a inizio articolo si tratta solo di un "assaggio" : nelle prossime ore, tra pomeriggio e sera, giungerà il cuore della perturbazione sul nord Italia e permetterà la formazione di una serie di violenti temporali dal Piemonte sino al Friuli Venezia Giulia.