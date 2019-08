Nord-ovest italiano di nuovo a rischio TEMPORALI, vediamo dove e quando...

Un violento temporale si è abbattuto ieri pomeriggio sul Piemonte; diversi danni vengono segnalati nella città di Torino e su alcuni paesi nelle province di Asti e Vercelli. Il temporale è stato accompagnato da violente raffiche di vento e soprattutto dalla grandine di grossa dimensione, con chicchi anche superiori ai 5 centimetri di diametro, una grandezza di tutto rispetto. Questi temporali sono nati dal contrasto acceso che si sta verificando proprio in queste ore tra l'aria calda africana e le prime infiltrazioni di aria fresca atlantica. Nella giornata odierna, lunedì 12 agosto, forti temporali potrebbero ancora interessare il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Lombardia tra il pomeriggio e la serata.

Su questa zona del nostro Paese non può ancora essere abbassato il livello di guardia; tra questo pomeriggio e questa sera sulle province di Torino, Vercelli, Novara, Asti, Casale Monferrato, Pavia, Milano, Varese, saranno ancora possibili temporali di forte intensità. Queste regioni verranno infatti a trovarsi interessate dal lato ascendente della circolazione depressionaria presente sull'ovest Europa, in una zona dove l'aria calda africana e l'aria fresca oceanica saranno ancora a stretto contatto.



I venti al suolo di provenienza orientale, potrebbero aumentare ulteriormente i valori di "shear", su queste basi di partenza viene promosso lo sviluppo di forti temporali per l'angolo di nord-ovest. Ecco la previsione del vento al suolo calcolata dal modello Lamma per le ore 16 odierne, in cui possiamo osservare i venti orientali costruire una convergenza sul Piemonte, dalla quale potrebbero scaturire i primi temporali:

La presenza di una attiva circolazione di venti occidentali a media quota, potrebbe inoltre favorire lo sviluppo di cumulonembi ad asse obliquo con la formazione di supercelle . Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello arome per oggi pomeriggio, nella quale possiamo ipotizzare lo sviluppo di un fronte temporalesco diretto alle alte pianure per le ore 18:

Nei giorni successivi è prevista una graduale attenuazione dell'ondata di calore anche al centro ed al sud ma in questo caso i fenomeni temporaleschi risulteranno più contenuti. Ecco la posizione della saccatura nella giornata di Ferragosto: