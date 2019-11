Nord-ovest: intenso maltempo in atto

Era stato previsto con diversi giorni di anticipo e si è puntualmente verificato; un episodio di FORTE MALTEMPO sta coinvolgendo ormai da quasi 24 ore le regioni dell'angolo nord-occidentale italiano, dove troviamo in azione una attiva perturbazione accompagnata da ventilazione intensa di Scirocco e precipitazioni particolarmente abbondanti. L'intensa circolazione di bassa pressione sta sviluppando proprio in queste ultime ore, un vistoso "ricciolo" di nuvolosità sul bacino centrale del Mediterraneo. Nei prossimi giorni l'allerta si sposterà quindi per le regioni del Mezzogiorno, dove soprattutto tra domenica pomeriggio e lunedì, sono previste intense precipitazioni.





Sulle regioni Liguria e Piemonte, troviamo ancora in vigore uno stato di allerta rossa. A Genova sono esondati i rii Ruscarolo e Fegino, vengono inoltre segnalate frane e smottamenti, nonchè disagi alla circolazione stradale sia in città che nelle strade montane. Si contano 27 persone sfollate nella zona della Valpolcevera, mentre 125 abitanti di corso Perrone sono ancora isolati.



Diverse strade del capoluogo ligure sono state chiuse al traffico per gli allagamenti. Si contano numerosi interventi dei vigili del fuoco in soccorso degli automobilisti bloccati nei sottopassaggi allagati. Sulla Liguria di ponente, lo stato di allerta è stato prolungato fino a domani, mentre il livello dei fiumi attualmente è in crescita anche in Piemonte, nell'alessandrino.



Durante il pomeriggio sono state segnalate esondazioni in diversi punti del torrente Bormida, alcuni tratti stradali sono stati chiusi, attualmente il livello del fiume rimane ancora sopra la soglia di guardia perchè su queste zone sta continuando a piovere. Un miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso dalla notte ma l'allerta rossa è stata prolungata fino alle 15 di domani.