NORD-OVEST: ecco dove potrebbe NEVICARE nella notte su sabato 25 gennaio

La debole perturbazione è prevista transitare sul settore di nord-ovest tra la prossima notte e la prima mattinata di domani, sabato 25 gennaio.

Oltre ad un po' di pioggia, potrebbe determinare qualche nevicata segnatamente sull'Appennino Ligure, con forse qualche sconfinamento sulle aree pianeggianti più meridionali del Piemonte (Ovadese, Tortonese, basso Alessandrino in genere). Un po' di neve arriverà anche sulle Alpi Marittime e sull'Appennino Tosco-Emiliano.

A tal proposito vi mostriamo la sommatoria delle precipitazioni sul nord-ovest fino alle 8 di sabato 25 gennaio ( si consiglia di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo).

I numeri rappresentano l'altezza della neve prevista in centimetri. Si tratta del modello BERGFEX che è risultato spesso molto performante in passato in fatto di neve.

Iniziando dalla Val d'Aosta e le Alpi occidentali, qui avremo solo spruzzate di neve (1-5cm al massimo). Nevicate leggermente più consistenti, nell'ordine del 10-15cm, si verificheranno sulle Alpi Marittime e l'Appennino Ligure occidentale (gruppo del Beigua e alcune aree della Val Bormida). La quota neve in questi settori scenderà fino a 500 metri durante la prossima notte.

Come detto poco sopra, non si esclude pioggia mista a neve o neve senza accumulo nelle aree pianeggianti più meridionali del Piemonte (basso Alessandrino e basso Astigiano). Sul resto delle pianure del nord avremo solo pioviggini o assenza di fenomeni.

Più modesti gli accumuli sull'Appennino Ligure orientale e Tosco-Emiliano: circa 5-10cm di neve ma solo oltre gli 800-1000 metri. Piogge invece sulle coste liguri, pioviggini o piogge deboli anche sulle pianure emiliane.

