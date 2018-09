Nord Europa: una grossa tempesta geomagnetica crea fantastiche Aurore Boreali

Spostiamo il nostro sguardo nel nord della Norvegia, più precisamente nella contea del Troms, per osservare uno dei fenomeni più avvincenti e spettacolari che la natura possa offrirci. L'arrivo dell'autunno alle estreme latitudini settentrionali è contraddistinto da un veloce accorciamento delle giornate che, durante le ore di buio, rende visibile il fenomeno delle aurore. Alle elevate latitudini l'attività aurorale si manifesta quasi ogni giorno ma per una corretta osservazione del fenomeno, devono collimare una serie di fattori che raramente si presentano assieme nello stesso momento.



Senza dubbio il ruolo più importante è rivestito dall'attività della nostra stella che in questi giorni ha rilasciato un flusso di particelle ad elevata intensità verso la Terra. Queste particelle hanno dato luogo ad una tempesta magnetica di intensità valutata "Kp6". In una scala che va da Kp1 a Kp8, questo valore risulta piuttosto elevato e viene raggiunto raramente. Per una corretta osservazione del fenomeno è inoltre necessaria una nottata di cieli sgomberi da nubi e l'assenza della luce lunare.

In una tempesta geomagnetica di grandi proporzioni, le particelle in arrivo dal sole riescono a penetrare nella parte più alta della nostra atmosfera sino alle medie latitudini e talvolta le Aurore Boreali possono essere perfettamente visibili anche al di sotto del 70° grado di latitudine nord.



Il video che vi proponiamo quest'oggi, ritrae lo spettacolo di una Aurora Boreale ripresa la scorsa notte sui cieli della Finlandia settentrionale.