Nigeria: a ben 344 anni morta la tartaruga più anziana del mondo

L'animale più anziano del mondo è morto. Stiamo parlando di Alagba, la tartaruga sacra e curativa che viveva ad Ogbomoso, in Nigeria. La tenera tartaruga ha chiuso gli occhi alla veneranda età di 344 anni a causa di una malattia letale per cui non c'era più nulla da fare.

Alagba era molto amata dalla popolazione locale e dai pellegrini che le facevano visita saltuariamente. La sua specie solitamente vive in media 150 anni, quindi si tratta di un evento a dir poco eccezionale che sia arrivata a 344 anni di vita... è davvero un' eternità!

La tartaruga Alagba viveva nel palazzo del capo tradizionale, Oba Oladunni Oyewumi, dove era stata portata ben 3 secoli fa dal terzo capo locale Isan Okumoyede, quando la città di Ogbomoso era ancora solo un villaggio.