News della sera: l'instabilità portata dai venti orientali, poi...

A seguito di un sabato relativamente tranquillo, la depressione che in queste ore si è portata sul continente nord Africano, riporterà nella nostra domenica di metà aprile, condizioni di instabilità con nuovi rovesci e poi anche dei temporali, lunedì 16 aprile. Entriamo in pieno merito nella parte più avanzata della stagione primaverile e la circolazione tenderà inevitabilmente a subire delle trasformazioni, così come diverse saranno le caratteristiche acquisite dal tempo atmosferico sia su ampia scala che a livello locale.

Le perturbazioni estese ed organizzate si fanno più rare, al loro posto l'instabilità temporalesca che per sua stessa natura, colpisce aree di territorio limitate e determina talvolta fenomeni di forte intensità come ventilazione intensa ed improvvisa, precipitazioni sostenute o grandinate.

Ebbene queste condizioni di instabilità tenderanno a manifestarsi soprattutto nel corso della prossima settimana e saranno determinate dalla circolazione retrograda di venti orientali a debole gradiente, senza che quindi possano esservi i presupposti affinché nasca sul Mediterraneo una perturbazione strutturata, i fenomeni saranno "mossi" dall'irraggiamento solare e tenderanno a concentrarsi nelle ore pomeridiane sui rilievi interni dell'Appennino centrale e meridionale.

LUNGO TERMINE: quali prospettive?

Spostando il nostro sguardo alla terza decade di aprile, nuove circolazioni di bassa pressione in arrivo dall'oceano Atlantico, tenteranno di portare la loro influenza verso l'Europa ma al momento non sembrano esserci i presupposti per un cambiamento importante delle condizioni atmosferiche neanche a lungo termine. Si continuerebbe a metà strada tra qualche manifestazione disorganizzata di instabilità, concentrata soprattutto sui rilievi ma anche momenti di tempo soleggiato sulle pianure e lungo le coste. Temperature sempre gradevoli.

Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it