News del sabato: in pillole sul tempo della prossima settimana

Non sembra esserci proprio pace in questa mensilità centrale della stagione primaverile; dovremo presto fare i conti con una nuova circolazione di bassa pressione che nel corso della prossima settimana andrà a stabilire la propria sede sull'Europa occidentale, determinando sul nostro Paese una fase persistente di instabilità che porterà ancora diversi millimetri di pioggia. Alcune delle nostre regioni avranno ben pochi momenti di sole, in compenso saranno frequenti gli annuvolamenti in marcia verso il nostro Paese.

A livello puramente sinottico, tale situazione sarà oltremodo favorita dalla ancora FORTE propensione degli anticicloni a conquistare le latitudini settentrionali europee, una circolazione assai disturbata che nella fascia delle medie e basse latitudini, rinnova condizioni di forte variabilità nella quale gli anticicloni intesi come figura persistente e duratura di tempo stabile, trovano poco spazio.

In sequenza i modelli identificano nella prossima settimana ben TRE impulsi perturbati: il primo in arrivo lunedì, colpirà soprattutto le regioni centrali ed in parte quelle del nord Italia. La seconda in arrivo martedì con effetti sulle centrali tirreniche ed ancora il settentrione, la terza prevista mercoledì, con effetti concentrati soprattutto al nord. Gran parte del periodo preso in esame sarà contraddistinto da una circolazione di tipo meridionale nella quale verrà a trovarsi coinvolta proprio la nostra penisola.

Quanto durerà?

Questa nuova controffensiva di natura instabile oceanica, sembra ricalcare un pattern atmosferico che, seppur ormai trapiantato nel cuore della primavera, si rinnova sul nostro continente ormai da diverse settimane, avendo diversi punti in comune con la vecchia sinottica invernale di febbraio. A tal proposito, in questo scenario assai complesso e molto dinamico, ritroviamo sempre un anticiclone in sede scandinava.

Tale situazione sembra avere le carte in regola per rinnovarsi almeno sino al termine della seconda decade di aprile.

Nei prossimi giorni, ulteriori aggiornamenti per validare o meno questa linea di tendenza.

Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it