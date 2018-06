NEWS DEL SABATO: in arrivo alcune giornate di tempo stabile e CALDO

Le condizioni atmosferiche sull'Europa risentono del rinforzo di una figura altopressoria che "salva" il weekend dalle insidie recate dai temporali ma sarà in grado di garantire tempo buono anche per gran parte della prossima settimana. Quindi a livello sinottico troviamo un'onda anticiclonica che in queste ore tende a consolidarsi sul bacino centrale del Mediterraneo, pertanto coinvolgendo a pieno merito anche il nostro Paese. Questo fine settimana una situazione particolarmente accentuata di caldo è prevista sulla Penisola Iberica e soprattutto sulla Francia; questi settori verranno a trovarsi lungo il fianco orientale dell'alta pressione, i venti sud-occidentali trasportano masse d'aria estremamente calde dai settori nord-africani, direttamente verso il cuore del continente.

Sulla Francia alcuni modelli ipotizzano un indice di calore che potrebbe sfiorare persino i 48 gradi, soprattutto nella parte centrale del Paese, sino alla regione di Parigi. Il servizio meteorologico francese ha innalzato il livello di allerta per caldo da giallo a rosso nell'area compresa tra Parigi e Rhône.



Fortunatamente per l'Italia le cose, almeno per ora, andranno in maniera differente; il flusso di aria più calda portato dalla prima rimonta altopressoria africana della stagione, passerà lontana dal nostro territorio e le temperature dovrebbero mantenersi all'interno di una soglia più tollerabile. L'apice del calore è previsto tra quest'oggi, sabato 30, sino a lunedì 2 luglio. I valori più elevati nelle zone interne, con picchi superiori ai +30°C, relativamente più fresco lungo le coste, grazie all'azione delle brezze.



L'evoluzione successiva riporta qualche temporale al nord soprattutto dalla seconda metà della settimana prossima ma potrebbe trattarsi di fenomeni isolati e con scarse conseguenze sul piano termico (venerdì 6, domenica 8 luglio).



A lungo termine i modelli mettono in luce ancora una forte resistenza dell'alta pressione sull'Europa occidentale, laddove potrebbe costituirsi un blocking tenace. Le condizioni atmosferiche sull'Europa sarebbero estive, fenomeni più organizzati di instabilità sarebbero possibili lungo il fianco orientale dell'alta pressione, laddove spirerebbero venti più freschi da nord o da nord-est, in grado di coinvolgere anche l'area Balcanica e marginalmente le regioni meridionali del Paese (da lunedì 9 luglio in avanti).



Previsione da confermare, seguite gli aggiornamenti su meteolive.it