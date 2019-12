New York: incredibile tempesta di NEVE avvolge i grattacieli

Moltissimi amanti dell'inverno e della neve, sognano un giorno di poter vivere sulla propria pelle una tempesta di neve come quella che hanno vissuto i cittadini ed i turisti che ogni giorno affollano le vie della grande mela. La spettacolarità di queste immagini è stata resa possibile grazie ad alcune web-cam positizionate sui principali grattacieli di Manhattan. Quello che vediamo è paragonabile ad un vero e proprio "snow lake effect", un fronte d'aria polare che ha fatto precipitare la città fino a -8°C.



Molti newyorkesi sono stati colti completamente alla sprovvista, mentre la tempesta si avvicinava rapidamente, coprendo la città in una densa nuvola di fiocchi di neve. Sul Central Park sono caduti diversi centimetri, gli utenti di Twitter e Facebook, hanno pubblicato video time-lapse del fronte nevoso che si muoveva spinto dal vento, avvolgendo rapidamente i grattacieli.





Queste immagini incredibili, mostrano la città di New York investita da un impressionante fronte di precipitazioni nevose che in breve tempo hanno oscurato la visibilità. Si tratta di un fenomeno alquanto insolito da osservare in quest'area degli Stati Uniti, essendo certamente più frequente e diffuso nella zona dei Grandi Laghi.

Il National Weather Service ha comunicato il passaggio del fronte nevoso attorno alle 16:15 per la zona di New York. Nella città l'avvertimento è rimasto in vigore fino alle 17:30.

Generalmente questo tipo di burrasche, possono essere molto intense e depositare diversi centimetri al suolo ma raramente sono in grado di prolungarsi a lungo nel tempo, in genere tendono ad esaurirsi nell'arco di 2-3 ore e vengono accompagnate da venti sostenuti.