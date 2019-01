NEVONE storico in Austria: non nevicava così dalla tragedia di Galtur!

Una serie di perturbazioni ha investito l'Austria da nord durante la prima metà di gennaio, andando a determinare nevicate storiche in montagna, soprattutto in Tirolo, nel Salisburghese e nel Vorarlberg.



In pianura, transitando anche fronti caldi, cioè accompagnati da un addolcimento delle temperature, la pioggia si è alternata alla neve, impedendo accumuli record, che invece non sono mancati in montagna.



Sono davvero clamorose le immagini che ci giungono da diverse località, dove sono caduti anche oltre 3 metri di neve; i disagi per la neve sono stati davvero tanti, soprattutto nel settore della viabilità; ferrovie ed autostrade sono andate in tilt, diversi tetti di abitazioni sono crollati sotto il peso della neve, le scuole in diversi borghi di montagna sono rimaste chiuse.



Molte valanghe spontanee si sono staccate nelle principali località sciistiche ma senza provocare conseguenze alle persone; anche se una piccola slavina ha distrutto due piani di un albergo.



Impressionante l'immagine del camion rimasto bloccato tra due muraglie di neve. Per giovedì e le prime ore di venerdì è prevista ancora qualche debole nevicata, nulla in confronto a quanto accaduto nelle ultime settimane, poi la neve dovrebbe concedere una tregua.



La quantità di neve caduta è paragonabile a quella riscontrata nel febbraio del 1999, quando si verificò la tragedia di Galtur, (una valanga si abbatté sul villaggio provocando diverse vittime).



