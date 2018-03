NEVICATE sulle Alpi in arrivo per domenica: saranno abbondanti?

La forte perturbazione in transito nella giornata di domenica 11 marzo porterà precipitazioni nevose abbondanti oltre i 1500m sulle Alpi, specie quelle centrali ed orientali.



Il limite della neve però, stante l'intensità dei fenomeni previsti, potrebbe risultare a tratti anche decisamente più basse nelle vallate superiori e strette, cioè attestarsi sin verso i 1000-1200m.



Discorso diverso per le Prealpi, dove si avvertirà maggiormente il respiro di aria mite in arrivo da sud: anche qui potrebbe nevicare localmente sin verso i 1200-1300m, ma spesso il limite potrebbe attestarsi oltre i 1600-1800m.



Sull'arco alpino occidentale in genere farà un po' più freddo a tutte le quote, ma qui le precipitazioni risulteranno meno intense e più intermittenti, dunque il limite ne verrà influenzato, attestandosi mediamente oltre i 1200-1300m.



Notevoli comunque gli accumuli attesi oltre i 1500m sui settori alpini più a nord dalla Lombardia, al Trentino Alto Adige sino al Veneto e al Friuli : si ipotizzano 30-50cm di neve fresca in circa 24 ore. Fiocchi sono attesi nelle principali località di alta quota: dal Tonale a Campiglio sino ad Obereggen, Corvara in Badia, Canazei, Selva di Val Gardena, Sesto Pusteria, presso il Santuario del Monte Lussari nel Tarvisiano, così come a Sappada, ma nevicherà anche più ad ovest: a La Thuile, come a Courmayeur, al Sestriere, a Champoluc, Cervinia, tanto per citarne alcune.