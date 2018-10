NEVICATE in arrivo sulle Alpi nelle prossime ore: ecco dove!

L'arrivo di aria più fredda porterà la neve a cadere lungo l'arco alpino nel corso del pomeriggio-sera e localmente sino all'alba di martedì.



Il limite della neve scenderà sin sotto i 1500m sui settori alpini confinali: dall'alta Valle d'Aosta, all'Ossola, al Livignasco, alle vallate dell'Alto Adige, all'alto Cadore e al Tarvisiano, più a sud si limiterà ad imbiancare le cime sin verso i 1800m.



Nevicate a quote inferiori a quelle indicate sono attese solo oltralpe, anche se come al solito non mancherà qualche eccezione.

Sugli accumuli c'è qualche discordanza tra i modelli ad area limitata: c'è chi vede le nevicate a carattere sparso e di breve durata, chi invece le fa insistere maggiormente, specie sul Triveneto.



Su Svizzera tedesca, Baviera, Tirolo, Carinzia, Vorarlberg attese nevicate sino ad 800m.



In Italia gli accumuli dovrebbero attestarsi al massimo sui 10cm alle quote inferiori ai 2000m, tra i 15 e i 25cm alle quote più alte.



Qui la previsione per il SESTRIERE, dove si prevede solo una spruzzata:

http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Piemonte/Sestriere/



Qui potrete seguire la nevicata prevista al Passo dello Stelvio:

http://www.meteolive.it/webcam/displayWebcam/230/Stelvio+(2.757m)