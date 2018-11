NEVICATE a quote basse in arrivo sul medio Adriatico

Nel corso della prossima notte l'isoterma di zero gradi si porterà a ridosso dei 1400-1500m tra Marche ed Abruzzo, favorendo un graduale abbassamento del limite delle nevicate sin verso i 700-800m.



Le precipitazioni risulteranno deboli o al più moderate e risulteranno intermittenti. Un po' più alta la quota attesa sul Molise, ma comunque non superiore ai 900-1000m.



Sapete bene che ogni valle in questi casi oltretutto fa storia a sé, poiché il microclima gioca sempre un ruolo fondamentale nell'imporre la quota neve.



Le località abruzzesi dove più facilmente si prevedono nevicate sono comunque le seguenti:

Campo Felice, Campo Imperatore, Campo di Giove Maiella, Cappadocia Campo Rotondo, Ovindoli, Passo Lanciano, Majelletta, Pescasseroli, Pescocostanzo, Prati di Tivo, Scanno Monte Rotondo, Scanno Passo Godi.



Le località marchigiane dove più facilmente si prevedono nevicate, pur in maniera meno rilevante dovrebbero essere le seguenti:

Bolognola, Pizzo Sassotetto (Sarnano), Ussita Frontignano.



Non si esclude qualche fiocco anche ad Urbino nei momenti di maggiore precipitazione. I fenomeni risulteranno più probabili tra la tarda nottata su martedì e martedì mattina, poi dovrebbero attestarsi oltre i 1000m ed esaurirsi entro la notte su mercoledì.



Un po' di neve oltre i 1000-1200m è atteso anche sull'Appennino romagnolo.



