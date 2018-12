NEVICA sulle zone alpine più a nord! Spettacolare FOEHN in pianura padana!

Finalmente la Valpadana respira grazie al Favonio, che dovrebbe soffiare più spesso per evitare che l'aria si ammorbi di veleni, considerata la spaventosa densità abitativa e la cementificazione selvaggia, segnatamente di alcune aree lombarde tra Milanese e Brianza.



Guardando dalla pianura verso le Alpi si scorge il muro del foehn, costituito dalle nubi che si addensano stazionarie a ridosso dello spartiacque e qualche km più a sud e che non riescono ad andare oltre a causa della ricaduta favonica del vento, che secca l'aria e rasserena i cieli.



La situazione a Novara fotografa perfettamente questa situazione, ma procedendo verso le zone di confine ed oltre lo spartiacque alpino, nessuno immagina che il meteo lassù risulti profondamente diverso: la neve cade nelle vallate più a nord e sembra davvero già Natale.



In Svizzera nevica su tutte le vallate dell'alto Ticino, in particolare nella zona di Airolo, in Valle Bedretto, nella zona del Lucomagno e del San Bernardino.



Nevica anche in Engadina, ma i fiocchi raggiungono il Livignasco in Italia, così come è bianco tutto il nord delle Alpi sino all'Austria. Abbiamo scelto di mostrarvi la webcam di Splugen, in territorio svizzero ma le località innevate sono tantissime.



Neve che si è spinta, sia pure non abbondante, anche su diverse vallate dell'Alto Adige, quelle superiori: dalla val di Vizze sino alla Valle Aurina, alla Valle di Anterselva, a quella di Casies, Selva dei Molini, sino a coinvolgere a tratti anche la Pusteria.



Più a sud solo una spruzzata ed oggi con l'aria più secca si notano schiarite. Le nevicate si esauriranno entro l'alba di martedì, lasciando il posto al sereno, specie a sud delle Alpi e ad un'attenuazione del vento, che porterà con sé anche una diminuzione sensibile delle temperature, specie nelle zone innevate di fresco.



Un rialzo è atteso solo da sabato su tutto l'arco alpino con prospettive di alcuni giorni sensibilmente più miti.