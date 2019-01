NEVICA in Toscana: fiocchi bagnati sin su Firenze!

(A fianco la nevicata in atto a Siena)

Ecco la classica neve da addolcimento, quella che conclude un episodio invernale: aria più mite ed umida sta affluendo sulla Toscana da ovest, scorrendo sopra aria più fredda affluita nelle ultime 24 ore sulla regione.



Da qui si sono originate nevicate sparse anche a quote di pianura, un po' a sorpresa, che insistono soprattutto nelle vallate interne appenniniche, dove risultano anche più asciutte. Nevica comunque, anche se fatica ad imbiancare, su Firenze, fiocchi più generosi a Prato, Pistoia, Lucca e ancora una volta Siena, che ormai sta vedendo neve da circa 48 ore.



Disagi in autostrada con forti rallentamenti anche sulla A1 sul tratto appenninico. Nelle prossime ore comunque la situazione dovrebbe rapidamente migliorare, poiché aria nettamente più mite che innalzerà sensibilmente il limite delle nevicate, così come la colonnina di mercurio su tutta la regione.



Venerdì la Toscana sperimenterà dunque un clima autunnale , ma attenzione, l'inverno non è affatto finito...