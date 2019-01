Nevica in Puglia fin sul mare: imbiancata Lecce!

Risveglio magico per il Salento quello di stamattina. Come ampiamente previsto la massa d'aria fredda di origine artica giunta sull'Italia (con un nocciolo gelido di quasi -40 gradi a 500 hpa) sta apportando instabilità e nevicate fino a quote pianeggianti e a tratti anche lungo le coste.

Nel corso della notte intensi rovesci di neve hanno colpito il basso Salento, compreso il capoluogo salentino, dove una bellissima nevicata ha creato un manto bianco spesso alcuni centimetri. Ecco Piazza Mazzini e il centro di Lecce con la neve.

La neve si fa più abbondante spostandosi nelle campagne leccesi, dove si segnalano accumuli nevosi anche vicini ai 10 centimetri.

Intanto in questi minuti è iniziata una nevicata anche su Bari, con una prima leggera patina bianca al suolo.

Nelle prossime ore, almeno fino alla serata odierna, potranno verificarsi ancora nevicate anche di moderata o forte intensità sulla Puglia centro-meridionale.