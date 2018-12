Nevica in pianura sul nord-ovest: Torino imbiancata dalla neve [foto]

Come preannunciato nelle scorse ore, una nuova perturbazione ha raggiunto la nostra penisola e segnatamente il nord, dove sta causando piogge e nevicate a tratti anche in pianura. La neve ha coinvolto principalmente il nord-ovest quasi sino in pianura e tutte le aree del nord-est oltre i 300-400 metri di altitudine, tutto grazie alla persistenza di un cuscino di aria fredda nei bassi strati che sta mantenendo le temperature tra 0 e 2°C.

La neve è scesa copiosa nelle ultime due ore sul Piemonte fino in pianura, tanto da imbiancare città come Cuneo, Alessandria, Asti, Torino, Novara e Vercelli. Neve anche in Valle d'Aosta, nelle zone interne di Genova e Savona fin sui 200 metri e anche su alcune zone della Lombardia occidentale e soprattutto sulla bassa Lombardia, nel Pavese.

Fiocchi segnalati anche tra Parma e Piacenza, mentre nel milanese, specie all'interno della città, al momento piove misto a neve senza generare accumuli al suolo. Su Torino è caduto 1 cm di neve in città ma localmente, in periferia, si registrano fino a 3-5 cm di manto nevoso. Splendide le immagini che arrivano da Torino :

Il tempo ora sta pian piano migliorando a partire dai settori più occidentali del nord-ovest e tale miglioramento avanzerà verso est col passare delle ore.