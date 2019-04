NEVE sulle Alpi al nord tra sabato e domenica: ecco dove!

Un vortice freddo in quota raggiungerà il settentrione nelle prime ore di sabato, scavando una depressione al suolo a ridosso della Liguria ed attivando generali condizioni di instabilità.



A 1500m sabato 13 aprile si attendono temperature attorno a -1 o addirittura -2°C, valori che consentirebbero la discesa della neve sino a quote collinari in corrispondenza di rovesci di una certa intensità. Dunque sulle Alpi nel week-end tornerà la neve!



Ecco una mappa con la sommatoria delle precipitazioni attesa tra sabato e domenica, che mette in evidenza accumuli anche rilevanti su alcuni settori, mediamente oltre i 1200m di quota.



Il culmine dell'afflusso di aria fredda si registrerà in quota nella notte tra sabato 13 e domenica 14, come si nota da questa mappa con le temperature previste a 1500m sul nord Italia:



Ma la rispondenza al suolo? Beh, si farà sentire, non certo in questi termini ma le temperature potranno raggiungere anche i soli 3-4°C in pianura sul Piemonte e a ridosso della fascia montana in genere (fondovalle alpini compresi), a testimonianza di una diminuzione anche consistente, tra i 5 e i 7°C in pianura, come mostra la carta attesa per l'alba di domenica 14 aprile al suolo:



Naturalmente poi le temperature massime in pianura aumenteranno di qualche grado ma difficilmente domenica 14 potranno superare gli 11-12°C, soprattutto laddove interverranno precipitazioni.



La massa d'aria fredda comunque colpirà soprattutto oltralpe, dove le temperature anche a quote prossime alla pianura potranno portarsi su valori inferiori allo zero.