NEVE: sarà un BLACK FRIDAY o un WHITE FRIDAY al nord? Tutte le mappe a confronto!

COMMENTO di METEOLIVE:

L'occasione per assistere ad un'importante nevicata per venerdì 1° febbraio su alcune zone del nord c'erano davvero nei giorni scorsi , ora si è capito che qualcosa non sta girando per il verso giusto.



Non funziona il fatto che in pianura al nord ci siano già molte zone che faticano a ricevere neve già oggi, pur di fronte ad un vortice freddo in quota; non ha convinto il fatto che l'aria sia rimasta piuttosto umida nonostante un episodio di foehn e il richiamo di venti da est della notte scorsa nei bassi strati non certamente freddi, non ha affatto giovato alla causa.



Preoccupa ancora di più il fatto che non sia previsto alcun nuovo raffreddamento in vista del marcato peggioramento di venerdì. Diciamolo subito: per il nord-est e l'Emilia-Romagna le possibilità di assistere a nevicate tra giovedì sera e venerdì mattina sono poche, salvo per Piacentino, ovest Parmense e forse la fascia pedemontana veneta per qualche ora.



Non dovrebbe avere problemi tutta la fascia alpina, costantemente avvolta da temperature negative dalle quote medie, è attesa pioggia invece su Liguria, ma solo sui versanti appenninici esposti a sud, sul versante padano si aspetta la neve, così come su basso Piemonte e Pavese, sulla media pianura invece si prospetta pioggia tra Piemonte e Lombardia, mentre sulla fascia pedemontana e montana nevicherà in modo piuttosto copioso.



MODELLI: che quantitativi di neve propongono e dove li collocano?

MODELLO EUROPEO: è il solo che crede ancora in un white friday su gran parte di Piemonte ed ovest Lombardia, ma anche su diverse zone dell'Emilia occidentale e naturalmente su tutto l'arco alpino, ma forse non si è accorto di quanto sta accadendo oggi al nord; arriva comunque ad ipotizzare ancora 15-20cm di neve in pianura sulla Lombardia occidentale. Generosi gli accumuli anche sulle Alpi.



MODELLO AMERICANO: coerente con le ultime emissioni del modello mostra le nevicate piuttosto copiose sulle Alpi, moderate su basso Piemonte e Pavese, praticamente assenti o quasi altrove.



MODELLO TEDESCO: anche lui vede la neve relegata all'angolo di nord-ovest, ma con accumuli molto modesti su media pianura, meglio su bassa pianura e poi fascia prossima ai rilievi, sempre neve consistente sulle Alpi.



MODELLO CANADESE: opta per una soluzione molto più simile a quella dell'europeo con nevicate generose anche sulla pianura occidentale lombarda e sul basso Piemonte, oltre che sulle Alpi, vallate comprese.



La nostra posizione è chiara: alla luce di quanto sta accadendo, se non interverranno altri fattori, riteniamo che la soluzione proposta dal modello tedesco sia al momento quella più attendibile, seguite comunque i prossimi aggiornamenti!