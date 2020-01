NEVE nei fondovalle tra stanotte e sabato mattina: fiocchi possibili a Trento, una manna per Asiago!

La neve a quote basse, anche sulla fascia prealpina. Finalmente! Non tanta ma sufficiente per far sorridere anche chi sino ad ora non aveva beneficiato delle nevicate dicembrine o novembrine. Ecco l'accumulo di neve previsto al suolo nella mattinata di sabato 18 gennaio secondo il nostro modello:

Se tra questa notte e l'alba i fenomeni si concentreranno soprattutto sulle Alpi occidentali, assumendo carattere nevoso mediamente oltre i 700m, ma con fiocchi su diverse aree di fondovalle, sarà nella mattinata di sabato che la perturbazione darà il meglio di sé tra Val Camonica, Trentino Alto Adige e Cadore.

Potrebbe dunque nevicare anche su alcuni tratti dell'autostrada del Brennero tra Rovereto e il confine di Stato, con qualche disagio in mattinata. La neve potrebbe dunque fare la sua comparsa anche a Trento, una spolverata forse su Bolzano, ma nevicate più consistenti sono attese nelle vallate e nelle località più famose: da Campiglio a Folgaria, da Cavalese all'altopiano di Asiago sino a Cortina e molte zone del Cadore sino ai 700m.



Il nostro modello non prevede neve invece a Belluno, Feltre e tantomeno sulle zone pianeggianti del Veneto e tantomeno di Friuli, Lombardia ed Emilia. Più alta la quota neve sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, anche perché la parte più consistente del fronte tenderà a "schiacciarsi" in direzione della fascia costiera adriatica.



Comunque sia una boccata d'ossigeno, considerando che poi sino ad inizio febbraio sarà difficile rivedere altri fiocchi sull'arco alpino (salvo miracoli dell'ultima ora).