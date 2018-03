NEVE la prossima settimana? Ecco dove e quando...

L'aggiornamento del nostro modello segnala l'arrivo di nevicate a quote basse (mediamente collinari) tra martedì e giovedì lungo tutta la dorsale appenninica e sul settore alpino occidentale.



Le correnti da nord-est impatteranno contro la dorsale appenninica, favorendo precipitazioni nevose classiche da stau orografico. L'aria in arrivo risulterà piuttosto secca, per questo i modelli stentano ad inquadrare rovesci o temporali di neve anche sulle coste, ma siamo in primavera e con l'aria fredda in quota lo sviluppo di cumuli in queste situazioni è quasi automatica.



Da qui la possibilità che diverse zone di aperta pianura, dalla Romagna alla Puglia, possano ricevere rovesci di neve improvvisi anche con temperature al di sopra dello zero.



Anche sul Tirreno, vista la forza delle correnti da nord-est, nelle ore pomeridiane potrebbero verificarsi annuvolamenti in arrivo dall'Appennino con annessi brevi temporali nevosi.



I fenomeni nevosi risulteranno comunque più probabili e frequenti su Marche, Abruzzo, Molise, Lucania, Campania interna e infine Calabria, con accumuli anche superiori ai 25-30cm oltre gli 800m tra martedì e giovedì mattina.



Deboli nevicate da stau sino a mercoledì mattina potrebbero insistere anche sulle Alpi piemontesi occidentali, segnatamente nel Cuneese.