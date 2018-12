NEVE in arrivo sull'Emilia-Romagna tra stasera e venerdì

Un quadro termico favorevole, l'inserimento dapprima di correnti più fredde da nord-est, poi relativamente più miti ed umide da ovest: l'Emilia-Romagna si prepara ad accogliere la neve ma i fiocchi non cadranno ovunque e NON si tratterà di nevicate abbondanti in pianura.



Si comincerà nel pomeriggio odierno con fiocchi sull'Appennino oltre gli 800m, ma con limite in calo sino in collina verso sera e con qualche sparuto fiocco possibile anche sulle zone di pianura prossime all'Appennino.



Giovedì ulteriore inserimento di aria fredda, risucchiata dalla depressione in movimento dalle Baleari verso la Sardegna e poi la Sicilia e condizioni favorevoli a qualche nevicata da stau in Appennino sin dal mattino, a qualche momento nevoso anche in pianura possibile soprattutto su Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna e Forlì, meno sulle altre zone e soprattutto sulla costa.



Giovedì sera ecco il corpo nuvoloso legato alla depressione sorvolare la regione e determinare sino a venerdì pomeriggio alcune nevicate : da deboli a moderate in Appennino, specie oltre i 700m, generalmente deboli in pianura e più probabili tra Modena e Bologna e sino a Forlì. Altrove fenomeni più sporadici ed intermittenti, sottoforma anche di pioggia mista a neve o pioviggine.



Esaurimento delle precipitazioni entro sera sull'Emilia, ancora neve sui rilievi romagnoli con limite sino a 200m nella mattinata di sabato 15, poi attenuazione. Possibile replica nevosa nel Piacentino e nel Parmense nella serata di domenica 16 ma da confermare.



Accumuli previsti in Appennino oltre i 700m: 10-15 cm

Accumuli previsti tra pianura e prima collina: tra 1 e 4cm.