NEVE in arrivo prima e durante la tempesta invernale: ecco dove e quanta ne cadrà!

La fase di maltempo che sta interessando già le nostre regioni centrali e meridionali darà origine a nevicate rilevanti nella giornata di martedì 22 lungo la dorsale appenninica del centro a quote molto basse: in particolare si ritiene possa nevicare su tutta l'Umbria a partire dai 200-300m, così come sulla Toscana, specie sulle vallate interne ma con qualche momento di neve possibile anche sulle zone pianeggianti in particolare a ridosso delle montagne. Neve a quote basse anche su Marche, specie Urbinate, ed alto Lazio , soprattutto su Reatino e Viterbese. Accumuli anche superiori ai 15cm oltre i 500m.



Mercoledì 23 nevicate in arrivo sulla Liguria per la formazione del vortice ciclonico che poi si approfondirà in un vero e proprio ciclone mediterraneo nella notte su giovedì. La neve nel corso di mercoledì mattina si estenderà anche alla pianura del Piemonte e all'estremo ovest della Lombardia, così come all'Emilia sino a Bologna.

Nella notte su giovedì momenti di neve anche sul resto delle pianure del nord ma non sulle coste dell'alto Adriatico, dove si prevede pioggia.



Giovedì mattinata fenomeni ormai relegati all'Appennino ligure e tosco emiliano a quote mediamente superiori ai 300-500m, cessazione delle nevicate sul resto del nord. Poco coinvolte le Alpi, salvo quelle Piemontesi occidentali.



Gli accumuli previsti in pianura al nord vanno dai 10cm di Cuneo, ai 5-9 della pianura emiliana, del Pavese, dell'Astigiano ed Alessandrino, ai 3-5 cm del basso Milanese. Accumuli più rilevanti e sino a 20-25cm sull'Appennino ligure, specie nel Savonese, Imperiese e Genovesato.



La discesa del vortice verso il meridione, richiamerà sempre nel corso di giovedì venti freddi sul medio Adriatico e sino a venerdì mattina saranno possibili nevicate sino a quote collinari su Marche meridionali, Abruzzo e nord Molise.



Attenzione! La localizzazione dei fenomeni potrà ancora variare del 15-20% entro le prossime 12-18 ore, quindi l'attendibilità risulta al momento media 60-65%