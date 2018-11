NEVE: in arrivo i primi fiocchi "da addolcimento" sulle regioni del nord. Vediamo DOVE

Non ve lo aspettavate vero? L'arrivo della prima neve su alcune regioni dell'Italia sarà ben presto una realtà. Ad essere coinvolte dal primo episodio invernale della stagione saranno soprattutto le regioni del nord, con limite dei fiocchi che potranno sfiorare la pianura in diverse occasioni. La dinamica spesso avvenuta in passato, sarà contraddistinta dal sovrascorrimento di aria più mite ed umida mediterranea al di sopra di un cuscinetto d'aria più fredda affluita precedentemente. Il periodo dell'anno è ancora precoce, novembre infatti è in grado di dispensare delle nevicate anche consistenti a bassa quota ma più di altri mesi risulta particolarmente suscettibile agli aumenti di temperatura indotti dai venti meridionali.



Tuttavia dovrebbe esserci lo spazio per una bella nevicata in una fascia di tempo compresa tra la sera di lunedì ed il Mezzogiorno di martedì.



Quali saranno i settori più coinvolti?



Attenendoci alle ultime previsioni in nostro possesso, l'arrivo della perturbazione distribuirà precipitazioni irregolari sul nostro territorio. Gli accumuli di neve più elevati riguarderanno l'Appennino emiliano e romagnolo, sino a 25/30 centimetri entro martedì mattina. Sarà quindi una nevicata notturna, una sorpresa bianca per le località di media e bassa collina dell'Emilia Romagna centrale ed occidentale che martedì potrebbero svegliarsi sotto un bel manto bianco.



I fiocchi potrebbero spingersi sino alla fascia pedemontana; le province di Piacenza e di Parma appaiono in assoluto le più favorite ma i fiocchi potrebbero comparire anche su città come Reggio Emilia, Modena e Bologna. Sui settori più vicini all'Adriatico, l'aria mite in arrivo dal mare tramuterà presto i fiocchi di neve in pioggia. Lungo i rilievi la neve persisterà sino a fine evento.



Spruzzate con accumuli di 3/5centimetri anche sull'Appennino Ligure centrale ed occidentale. Possibili fiocchi sino in pianura soprattutto sul basso pavese,alessandrino e cuneese.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it