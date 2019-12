NEVE in arrivo da STANOTTE su alcune zone del NORD: ecco dove! (MAPPE)

Un primo fronte giungerà da ovest tra la serata odierna e la mattinata di giovedì sul settentrione, determinando precipitazioni nelle aree più esposte al flusso umido.



Le temperature risulteranno al limite ma ancora favorevoli a conservare i fiocchi di neve sino al suolo, pur decisamente bagnati, specie sulla pianura veneta e friulana, più asciutti nel fondovalle dell'Adige e sull'Emilia occidentale, dove sono previsti gli accumuli maggiori.



Questo fronte oltretutto, non richiamando correnti di Libeccio molto invasive, ma tenendo attivo un vento di terra piuttosto fresco, dovrebbe preservare il fiocco di neve sin sulle basse pianure.



Resterebbero in ombra le pianure del nord-ovest perché non raggiunte da correnti umide. Solo il Milanese potrebbe essere coinvolto da precipitazioni molto deboli, in gran parte piovose per l'azione dell'isola di calore cittadina.



Il passaggio del fronte dovrebbe completarsi entro il primo pomeriggio con le ultime precipitazioni tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia. Stiamo comunque parlando di accumuli di pochi centimetri, oltretutto limitato da un attecchimento piuttosto difficile, più facile sui prati che sulle strade.



Vediamo qualche mappa, cominciando dal modello europeo: ecco la sommatoria dei fenomeni tra le 00 e le 06 di giovedì e poi ancora tra le 06 e le 12 (la NEVE è di colore VERDE):

Notate le nevicate previste anche lungo la dorsale appenninica del centro tra Marche ed Abruzzo, ma a quote superiori agli 800-900m. Ma tutti i modelli prevedono questo passaggio nevoso? Si, diversi. Qui ad esempio la sommatoria dei fenomeni del nostro modello WRF durante tutto l'episodio di giovedì; pur meno estesi appaiono importanti su Trentino Alto Adige, parte della pianura veneta e gran parte dell'Emilia-Romagna, tranne che sulle coste: