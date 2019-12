NEVE: il nord la vedrà anche in pianura entro venerdì?

Sarà una settimana decisamente dinamica quella che ci apprestiamo a vivere e l'arrivo del vento da nord, previsto per tutta la giornata di martedì potrebbe preparare il terreno a spruzzate di neve sino in pianura sul settentrione, con fiocchi più copiosi sui rilievi alpini, segnatamente quelli occidentali.



L'aria secca e relativamente fredda in arrivo martedì, favorirà cieli sereni e un sensibile raffreddamento dell'aria alla caduta del vento, cioè nella notte su mercoledì.



Subito dopo ecco farsi strada due fronti: il primo tra la serata di mercoledì 11 e la mattinata di giovedì 12, che potrebbe portare piogge su Levante Ligure e Toscana e una veloce spruzzatina di neve tra la pianura lombarda (notte), quella veneta e friulana, oltre che sull'Appennino emiliano-romagnolo a quote molto basse (nella mattinata), come mostra l'analisi delle precipitazioni del modello europeo prevista tra le 6 e le 12 di giovedì 12 dicembre (in verde la neve):

La perturbazione scivolerà poi rapidamente verso ESE, portando piogge sul basso Tirreno e poco altro.

Ma attenzione a venerdì 13 ; infatti giovedì le temperature sul catino padano si manterranno comunque basse anche nei valori massimi e forse un contributo di nebbia sulle pianure potrà mantenerle anche prossime allo zero, così venerdì ecco penetrare un fronte da ovest, pronto a regalare una rapida passata di bianco a gran parte della Valpadana, senza il disturbo dei venti tiepidi in arrivo dal mare, che investiranno solo l'Emilia-Romagna e le coste venete.



Per questo il modello europeo punta a qualche ora di neve sulle medie ed alte pianure, oltre a nevicate più consistenti su tutto il settore alpino, anche copiose ad ovest, vediamo le due mappe, previste tra le 00 e le 06 di venerdì e per le 6 ore successive, notate anche le forti piogge previste sui versanti tirrenici del Paese: