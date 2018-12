NEVE: ecco dove potrebbe cadere la prossima settimana (tutte le mappe)

Innanzitutto bisogna capire quanto freddo arriverà.

Al momento le termiche non dovrebbero scendere al di sotto dei -5°C a 1500m al nord e lungo le regioni adriatiche, sino a -3°C alla stessa quota lungo il versante tirrenico e più in generale sul resto del Paese.



Sarà dunque un freddo moderato che giungerà da nord. I modelli segnalano che al massimo il "lago freddo" presente tra Scandinavia e centro Europa presenterà temperature di -8°C a 1500m e solo sul nord della Russia si arriverebbe sino a -12°C alla stessa quota. Come mai in dicembre con una simile configurazione non arriva un freddo più intenso?



Semplicemente perché il Continente si è raffreddato con fatica e ora l'aria artica che scenderà verso sud "sacrificherà" una parte del suo patrimonio gelido nel raffreddare i territori che si troverà a sorvolare.



Naturalmente c'è sempre la possibilità che questi valori possano essere ritoccati al ribasso perché da qui al periodo in oggetto è prevista un'ulteriore riduzione della durata del di e dell'incidenza dei raggi solari, ma non aspettiamoci chissà quali stravolgimenti.



Nella fase con venti da nord a ricevere precipitazioni saranno soprattutto le zone confinali alpine dalla Valle d'Aosta sino all'Alto Adige, passando per l'alta Valtellina, inizialmente nella giornata di lunedì 10 a quote prossime ai 500m.



Sul medio Adriatico entro la serata di lunedì 10 il limite della neve si presenterà a quote collinari, più a sud attorno ai 1000m.

Martedì 11 la quota neve si attesterà nel fondovalle sulle zone alpine di confine, a 300m su Marche, Abruzzo e forse Molise, attorno ai 500-600m sull'Appennino meridionale.



Interessante anche l'evoluzione successiva con la neve pronta a cadere per qualche ora sino a 300m in Toscana, mentre al nord, grazie ad un risucchio di aria più fredda da est anche nei bassi strati, prevista per mercoledì, il limite della neve si dovrebbe attestare a quote di pianura a partire dai settori sud occidentali, per estendersi a tutto il settentrione nella notte su giovedì 14 dicembre, quando gli accumuli potrebbero certamente risultare rilevanti.