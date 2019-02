Neve e disagi in Trentino : camion senza catene sbatte su una casa

Non mancano i disagi in Trentino Alto Adige a causa delle nevicate copiose giunte nelle ultime ore sia nei fondovalle che oltre i 500-600 metri di altitudine. Gli accumuli variano dai 5 ai 30 cm ma sono bastati per mandare in tilt diverse strade provinciali nella zona di Trento. Numerosi gli incidenti segnalati, alcuni anche nel centro città di Trento, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Un camion ha bloccato la strada mentre saliva sull'Altopiano della Vigolana, all'altezza di San Rocco : il mezzo viaggiava senza catene ed è slittato contro un muro mandando in crisi tutta la viabilità a partire dalle 13.30.



Incidente anche sulla discesa di Via Tambosi, partendo da Villazzano verso Trento, mentre sono numerosi i tamponamenti di lieve entità.



Disagi anche alla rotonda dell'Eurospin di Lavis : un camion ha perso aderenza e ha bloccato l'intera careggiata. Situazione simile anche a Folgaria dove un mezzo pesante ha bloccato la strada dopo essere rimasto impantanato nella neve. Vigili del fuoco allertati su ogni territorio assieme alle forze dell'ordine.

Il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore su tutto il Trentino Alto Adige : le nevicate saranno abbondanti soprattutto oltre i 900/1000 metri di quota, mentre più in basso avremo temperature leggermente più alte che potrebbero ostacolare l'accumulo nevoso (specie sotto i 500 metri di altitudine).