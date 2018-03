NEVE: dove cadrÃ  nei prossimi giorni?

Una circolazione depressionaria alimentata da aria fredda porterà la neve a cadere su diverse zone pianeggianti e litoranee del centro e del sud tra martedì sera e venerdì mattina.



VEDIAMO QUALI:

Romagna, Marche, Abruzzo: la neve guadagnerà le quote collinari già da martedì pomeriggio e nel corso della notte su mercoledì potrebbe raggiungere anche i litorali e la pianura a partire dalle zone più a nord. Mercoledì, giovedì e sino a venerdì all'alba rovesci di neve intermittenti sino in pianura e anche possibili a tratti sulla costa. Fenomeni più blandi sulla Romagna.



Toscana e Umbria: nella notte su mercoledì sfondamento delle nevicate sulle zone più interne appenniniche e soprattutto su Chianti, Casentino, Colline Metallifere, zona dell'Amiata. Attesi rovesci di neve su gran parte dell'Umbria sino nei fondovalle nella notte su mercoledì e nelle prima mattinata di mercoledì, poi schiarite.



Lazio: mercoledì arrivo di un nucleo da nord e temporali di neve sino a 200-300m su Viterbese, Reatino, Frusinate, Romano, soprattutto nella zona dei Castelli e infine sul Pontino.



Molise: neve in arrivo nel corso di mercoledì sino a 200-300m, ma localmente anche sulla costa, poi ad intermittenza giovedì, in attenuazione nella notte su venerdi.



Lucania, Campania e Calabria: forti nevicate sulla Basilicata e la Campania interna, forse anche su Caserta e Benevento, sicura su Avellino nella notte su giovedì sino a quote molto basse: 200-300m ma con fiocchi possibili anche a quote inferiori. Sulla Basilicata e la Campania neve in esaurimento nel corso di giovedì, sulla Calabria solo dall'alba di venerdì.



Puglia: rovesci nevosi in arrivo sino a 200-300m tra mercoledì e l'alba di venerdì ma con modelli discordanti e previsione da rivisitare e dettagliare.