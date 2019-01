NEVE al SUOLO: l'Europa orientale quasi tutta bianca (mappa all'interno)

La sinottica che ha sperimentato l'Europa nell'ultimo mese è ormai al tramonto. Gli effetti delle correnti settentrionali che per molti giorni hanno ammantato di bianco l'Europa orientale e parte di quella centrale sono ben visibili oggi nelle mappe della copertura nevosa (snow cover) presente sul nostro Continente.

Se da un lato l'alta pressione ha negato l'inverno ai paesi dell'Europa occidentale (compresa parte dell'Italia) dall'altro ha favorito continue discese di aria fredda più ad est che in parte hanno toccato il versante adriatico e le nostre regioni meridionali.

Ecco la mappa che mostra la copertura nevosa in Europa. La rilevazione è stata fatta nella giornata di domenica 13, ma possiamo ritenerla valida anche per oggi.

Si nota una linea netta che separa l'inverno crudo e freddo dal "non inverno" imposto dall'alta pressione più ad ovest.

Si nota la neve presente sui versanti esteri delle Alpi e sul nostro Appennino centro-meridionale.

Avere una simile copertura nevosa sull'Europa orientale in inverno, oltre ad essere un serbatoio non indifferente di freddo, facilità la velocità di eventuali nuclei gelidi in arrivo da est o da nord; trovando il terreno innevato, il freddo non è costretto a scalzare il calore dal basso formando vorticità e rallentando quindi la "bontà" degli affondi sui settori più meridionali.

In altre parole...anche questo è un tassello importante per un proseguo invernale di tutto rispetto anche da noi.