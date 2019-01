NEVE al NORD? Proviamo a dare qualche SPERANZA...

...mentre il versante adriatico e il meridione da oltre due settimane fanno incetta di neve e gelo, le regioni settentrionali e le centrali tirreniche stanno aspettando che dal cielo cada qualcosa (non necessariamente neve), che interrompa il lungo dominio del secco e del Favonio imposto da una sinottica settentrionale.

Ci sono speranze che la situazione cambi? Nell'immediato futuro no; almeno fino a martedi 15 gennaio le correnti resteranno orientate da nord, con nevicate nelle "solite" zone alpine confinali e il solito Favonio che a fasi alterne soffierà sui nostri versanti.

La situazione potrebbe cambiare successivamente, anche se urgono ancora molte conferme a riguardo.

A partire dal 16-17 gennaio, l'alta pressione sull'Europa occidentale che sta negando l'inverno al nostro settentrione, dovrebbe abbassarsi di latitudine. Ciò potrebbe consentire l'inserimento di un fronte nord atlantico da ovest con buone possibilità nevose per il nord e piovose per le regioni centrali tirreniche (dove comunque la quota neve non sarebbe elevata) nella giornata di venerdì 18 gennaio.

Alla luce delle temperature previste a 1500 metri di quota per la medesima giornata, si evincono -4/-5° sulla verticale della Pianura Padana, ampiamente sufficienti per garantire una nevicata fino al suolo; tra 0 e -2° si prevedono invece al centro, ottime per una nevicata sull'Appennino settentrionale anche a quote basse.

Vi ricordiamo che per il momento si tratta solo di ipotesi, non di una previsione propriamente detta; tuttavia, da questo punto di vista, qualcosa sembra muoversi...

Restate sempre sintonizzati su MeteoLive!

Situazione meteo LIVE: