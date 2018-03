NEVE al centro e al sud sino a giovedì sera: ecco dove e quando...

L'irruzione di aria fredda prevista da stasera all'alba di venerdì determinerà precipitazioni nevose a quote molto basse sulle regioni centrali e poi sul meridione a partire dalla prossima notte .



Andiamo a vedere nel dettaglio dove nevicherà:

ROMAGNA: previste deboli nevicate oltre i 100-200m ma a tratti sin sul litorale tra la notte e la mattinata di mercoledì.



MARCHE: nevicherà ad intermittenza tra stanotte e giovedì mattina sino a quote prossime al litorale. Nel corso di giovedì aria sempre fredda ma più secca limiterà le precipitazioni nevose al solo Appennino, per poi assistere alla loro totale attenuazione.



TOSCANA: rovesci di neve o temporali di neve sino a 200-300m sono attesi tra stanotte e mercoledì mattina, specie su Chianti, Casentino, Pratomagno, Senese ed Aretino, poi miglioramento.



UMBRIA: mercoledì tra la notte e la mattinata rovesci di neve possibili ovunque, poi miglioramento graduale.



LAZIO: rovesci o temporali di neve possibili soprattutto tra mercoledì mattina e mercoledì sera con limite della neve sui 300-500m, localmente più in basso nei temporali, segnatamente su Reatino, Viterbese, Ciociaria, Castelli Romani, poi Pontino nella fase finale. Giovedì ventoso, freddo, ma asciutto.



ABRUZZO: nevicate intermittenti a quote sempre più basse dalle prime ore di mercoledì e sino a giovedì mattina, possibili momenti nevosi sino ai litorali, specie nei rovesci più intensi. Giovedì pomeriggio asciutto ma ancora in parte nuvoloso e sempre freddo.



MOLISE: arrivo della neve nel corso di mercoledì e rovesci possibili sino a giovedì mattina con quota neve in calo sino a 200m, a tratti anche sul mare. Miglioramento da giovedì pomeriggio.



CAMPANIA: arrivo della neve sotto i 1000m nella mattinata di mercoledì, poi brusco calo del limite nel pomeriggio-sera di mercoledì sino a 200-300m, con coinvolgimento del Casertano, Beneventano, Avellinese, ma con neve anche sino ai piedi del Vesuvio. Giovedì rovesci solo nelle zone più interne ai confini con il Molise, poi asciutto, ventoso e freddo.



LUCANIA: neve soprattutto da mercoledì sera a giovedì sera con accumuli anche consistenti su gran parte della regione oltre i 300m. Fiocchi a Matera e più abbondanti a Potenza.



PUGLIA: rovesci di neve possibili sulle Murge ed il Gargano soprattutto da mercoledì sera a giovedì sera, temporali di neve non esclusi sulla costa nel corso di giovedì.



CALABRIA: neve in arrivo nella giornata di giovedì sino a 300-400m su tutti i rilievi, soprattutto nel Cosentino.



SICILIA: spruzzate di neve giovedì e sino all'alba di venerdì su Madonie, Nebrodi, Peloritani, poi anche sull'Etna.