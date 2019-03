NEVE abbondante in arrivo sulle Alpi di confine, ma non solo...

La prima mappa mostra gli accumuli nevosi attesi sulle Alpi tra le 6 e le 18 di giovedi 14 marzo.

Un attivo fronte caldo mosso da intense correnti da ovest/nord-ovest dispenserà molta neve soprattutto sui settori alpini di confine, ma in parte anche sui nostri versanti. I numeri che vedete esprimono l'altezza della neve accumulata in centimetri nel lasso temporale in parola.

La seconda mappa mostra gli accumuli nevosi previsti sulle Alpi tra le 18 di giovedi 14 e le 6 di venerdi 15 marzo.

In questo lasso temporale le precipitazioni saranno più intense e continue. Nelle zone esposte al flusso da nord-ovest sono attesi fino a 50-60cm nell'arco delle 12 ore.

La terza mappa mostra gli accumuli nevosi previsti sulle Alpi tra le 6 e le 18 di venerdi 15 marzo.

Le nevicate inizieranno ad attenuarsi anche se nelle zone maggiormente esposte al flusso potrebbero cadere ulteriori 20-40cm di manto bianco. Le nevicate si attenueranno definitivamente nella prima mattinata di sabato 16 marzo.

Quali saranno le zone italiane maggiormente interessate? Partendo da ovest: l'alta Val d'Aosta (specie la zona del Bianco), la Val d'Ossola, la Valtellina, l'Alto Adige, specie la Valle Aurina.

Non nevicherà, stante la direzione sfavorevole delle correnti, sulle Alpi Marittime e sulle fascia prealpina in genere.