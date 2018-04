Nella serata di lunedì 23 FORTI TEMPORALI tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia?

Un fronte freddo approfitterà di un parziale calo pressorio previsto nella giornata di lunedì 23 aprile per coinvolgere con la sua coda il settore alpino e favorire un passaggio di rovesci nelle Alpi e soprattutto un'escalation temporalesca anche rilevante, sia pure di breve durata, sul Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia tra la serata di lunedì e la prima parte della notte su martedì 24.



In pratica tra Trevigiano, basso Bellunese, Veneziano, Padovano e gran parte del Friuli il passaggio di aria più fredda in quota e la presenza di aria più calda ed umida nei bassi strati potrebbe favorire l'insorgenza di una mesolinea temporalesca piuttosto attiva e violenta, in grado di dispensare anche grandinate rilevanti, con chicchi di grosse dimensioni, specie a ridosso della fascia pedemontana e raffiche di vento.



Al seguito del passaggio temporalesco, nella zona ci aspettiamo anche un importante calo termico, stimabile in una decina di gradi, anche se da martedì mattina i valori sono destinati a salire nuovamente.



Piogge e rovesci temporaleschi sono attesi anche su gran parte del Trentino Alto Adige e sul Cadore nel Veneto. Sul resto del nord non sono attesi fenomeni di rilievo, salvo lungo la fascia alpina, prealpina ed occasionalmente lungo la fascia pedemontana dell'alto Piemonte, dell'alta Lombardia e nel fondovalle del Trentino, sull'alto Garda e sull'alto Vicentino, ma qui i fenomeni risulteranno più sporadici.

Altrove asciutto.



Seguite comunque gli aggiornamenti!