Nel week-end l'estremo SUD rischia nuovi NUBIFRAGI!

Il mare ancora tiepido (del resto le temperature si mantengono costantemente sopra la media del periodo) il freddo che arriva da est all'improvviso.



Un altro cocktail micidiale per l'estremo sud del Paese che farà i conti sabato con una depressione sino a 1003hPa che andrà a scavarsi appena a sud della Sicilia e favorirà un intenso richiamo di venti umidi dai quadranti sud orientali che potranno generare precipitazioni molto abbondanti sulle coste joniche della Calabria e dell'est della Sicilia.



Si temono dunque nuovi nubifragi dopo tutti quelli occorsi in questo autunno 2018; i fenomeni si attiveranno nella mattinata di sabato 17 e proseguiranno ad intermittenza sino alla mattinata di domenica 18; sarà coinvolta dai fenomeni anche l'est della Sardegna, per effetto stau indotto dalle correnti da ESE, ma pioverà un po' su tutte le estreme regioni meridionali e sulla Puglia; sul Salento non si escludono temporali di forte intensità.



Su Crotonese, Catanzarese, parte del Reggino, così come su Messinese, Catanese e Siracusano attesi accumuli anche di 100mm in meno di 24 ore.



La furia del maltempo dovrebbe attenuarsi nel corso di domenica, con l'allontanamento verso ovest della goccia fredda in quota. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti su MeteoLive.it



