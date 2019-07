Nei prossimi giorni caldo intenso al sud, qualche temporale al nord

Una circolazione di venti occidentali determina una condizione di spiccata variabilità sull'Europa. Nell'ambito del Mediterraneo, troviamo invece la distensione di una figura anticiclonica che nei prossimi giorni porterà nuovamente caldo intenso che questa volta si manifesterà in maniera più decisa sulle regioni del centro e soprattutto del sud. Nella seconda metà della settimana i modelli mettono in luce il rinforzo dell'anticiclone accompagnato che elevate anche alle quote superiori. Ecco la previsione del modello americano sulle temperature previste alla quota di 850hpa (circa 1500 metri) venerdì 2 agosto:

Volgendo il nostro sguardo alla circolazione prevista al nord, le correnti occidentali saranno qui inserite in un contesto di maggiore variabilità, in particolare tra la sera di giovedì e le ore centrali di venerdi, andrà ad inserirsi il passaggio di un piccolo cavo d'onda che potrebbe rinnovare condizioni ideali allo sviluppo di qualche forte temporale lungo la fascia alpina e prealpina. Qualcuno di questi temporali potrebbe sconfinare nelle zone di pianura soprattutto sulle regioni di nord est. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello europeo per venerdì 2 agosto: