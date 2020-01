NEBBIA: la prossima notte dovrebbe andare un po' meglio in Val Padana...

Il coperchio dell'alta pressione fa il suo sporco lavoro anche questa mattina sulle pianure del nord. Un vasto lenzuolo bianco ricopre quasi tutta la Val Padana e ha reso gelido e umido il risveglio in molte città.

Nelle prossime ore la coltre nebbiosa tenderà parzialmente a dissolversi, ma in alcuni casi potrebbe persistere anche oggi per l'intera giornata, specie in prossimità del fiume Po.

Come andranno le cose nella prossima notte e nella prima mattinata di domani, giovedi 9 gennaio? La nebbia sarà ancora in parte presente, ma meno diffusa rispetto alla mattinata odierna. Ecco la mappa riferita alle ore 8 di giovedi 9 gennaio:

L'arrivo di nuvolosità medio-alta da nord-ovest dovrebbe rompere in parte l'inversione termica presente in Val Padana; di conseguenza gli strati nebbiosi saranno meno estesi rispetto alle ultime due notti.

In particolare, la nebbia dovrebbe avvolgere il Pavese, parte dell'Alessandrino, il basso Milanese, ma in modo particolare il Cremonese, il Mantovano, al limite fino al Ferrarese. Le altre aree padane dovrebbero essere risparmiate dal fenomeno.

Venerdi 10 gennaio l'arrivo di un debole fronte nuvoloso dovrebbe rompere completamente l'inversione in pianura e la nebbia non dovrebbe formarsi. Vedremo...

Situazione meteo LIVE: