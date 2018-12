Natale e Santo Stefano: cosa dicono i tre modelli piÃ¹ performanti della rete?

Come sarà il tempo in Italia nelle due giornate festive per eccellenza? Dalle mappe in nostro possesso possiamo escludere eventi perturbati intensi sullo Stivale, a scapito di un clima variabile e non necessariamente freddo.

Sussiste qualche differenza tra i tre tenori della meteo, ovvero i modelli più performanti della rete.

La prima mappa mostra la situazione nella notte tra Natale e Santo Stefano secondo il MODELLO AMERICANO.

Le frecce rosse sulla sinistra dell'immagine indicano correnti miti occidentali che interesseranno l'Europa meridionale e l'Italia con un tempo variabile e non freddo. Qualche piovasco potrebbe esserci lungo il Tirreno, ma lo scenario sarà assai poco invernale, in linea con la tradizione degli ultimi anni.

Leggermente più interessante e orientato verso un clima più freddo, la prospettiva imbastita questa mattina dal MODELLO EUROPEO per il medesimo lasso temporale (seconda mappa)

Si nota l'alta pressione sull'Europa occidentale e correnti d'aria più fredda che potrebbero lambire la nostra Penisola segnatamente i versanti adriatici e il meridione. Su queste zone sarà possibile avere qualche rovescio o breve nevicata in Appennino, mentre al nord e sul Tirreno splenderà il sole in un contesto nemmeno molto freddo.

Sulla falsariga del modello europeo ritroviamo questa mattina il MODELLO CANADESE (terza mappa)

Alta pressione e bel tempo su tutto lo scacchiere centro-occidentale del Continente e correnti fredde sull'Europa orientale a lambire le nostre regioni adriatiche e meridionali; con questa situazione il meridione e il medio-basso Adriatico avrebbero vento da nord con un po' di freddo e qualche precipitazione, mentre il resto d'Italia si crogiolerebbe sotto un tiepido sole.

Nei prossimi giorni faremo comunque il punto della situazione alle luce delle nuove emissioni dei modelli; continuate quindi a seguirci.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive