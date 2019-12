Natale con tempo tranquillo, poi un calo termico?

Una circolazione di bassa pressione sta attualmente coinvolgendo gran parte dell'Europa, portando condizioni di tempo fortemente instabile, con numerose perturbazioni che si accavallano freneticamente sul nostro territorio. Molto probabilmente questo sarà l'ultimo treno di perturbazioni appartenente ad un lungo ciclo di tempo instabile e molto umido che ha portato sorprendenti accumuli di pioggia sulle regioni dell'angolo nord occidentale e lungo la fascia tirrenica, dove gli accumuli pluviometrici sono superiori alle medie. Avvicinandoci alle festività di Natale, appare probabile un rialzo della pressione sul Mediterraneo con una parentesi di tempo più stabile pronta a coinvolgere anche il nostro Paese proprio tra la Vigilia e Santo Stefano. Ecco la previsione del modello americano riferita a mercoledì 25, nella quale possiamo osservare la presenza di un'onda anticiclonica volta ad occupare il Mediterraneo, associata a condizioni di tempo più tranquillo:

Lo sviluppo successivo degli eventi ancora un po' incerto, potrebbe portare sull'Italia flussi di correnti un po' più fresche in arrivo dai quadranti settentrionali, con l'anticiclone che farebbe da sponda sull'Europa occidentale, presentando un punto cardine a cavallo tra la Penisola Iberica e la Francia. Questa ipotesi viene attualmente contemplata sia dal modello americano che dal modello europeo. Appare quindi probabile l'avvio di un trend circolatorio che sarà in grado di proporre uno stop alle precipitazioni frequenti delle scorse settimane. Ecco la previsione delle temperature previste alla quota di circa 1500 metri dal modello americano per sabato 28 dicembre: