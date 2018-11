NASA: questa sera la sonda InSight atterrera' su Marte, video in diretta

NASA: questa sera, il lander attraverserà l'atmosfera marziana per atterrare nella regione vulcanica dell'Elysium Planitia.

NASA - Secondo le stime la sonda impiegherà circa 7 minuti per attraversare l'atmosfera ed effettuare l'atterraggio sul pianeta rosso. Ed è proprio questa la fase più rischiosa.

Infatti saranno proprio questi sette minuti che terranno col fiato sospeso tutto il Jet propulsion laboratory della Nasa. Lo streaming dell'evento sarà disponibile a partire dalle 20:00 sul sito NASA TV e sul canale YouTube del NASA Jet Propulsion Laboratory, a partire dalle 20:00 di stasera, quando il lander dovrebbe entrare nell'atmosfera marziana, per poi raggiungere la regione vulcanica dell'Elysium Planitia. Il "beep" di conferma che tutto è andato per il meglio, è atteso non prima delle 21.01. La missione Insight (Seismic investigations, geodesy and heat transport) sarà la prima a studiare l'interno di Marte usando strumenti al suolo. In particolare un sismografo che ascolterà i terremoti causati dagli impatti di asteroidi, una sonda (che penetrerà fino a cinque metri sotto la superficie) per misurare la temperatura interna, e uno strumento radio per osservare le fluttuazioni e avere indizi sulla natura del nucleo.

InSight non è la prima sonda che arriva su Marte, né l'unica che opererà sul pianeta nel tempo a seguire. Infatti i rover NASA Curiosity e Opportunity, arrivati nel 2012 e nel 2004 sono infatti ancora attivi.