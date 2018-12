Mostruosa grandinata a Sydney, molti danni. Il video girato dall'oceano.

Nella giornata di ieri un violentissimo temporale con grandine ha colpito la città di Sydney, in Australia, causando molti danni.

La grandine più grossa ha colpito soprattutto la zona occidentale della città, mentre chicchi più piccoli sono caduti nei pressi dei quartieri più interni. Molte automobili sono state danneggiate, con vetri rotti e ammaccati dalle grosse palle di ghiaccio. Danneggiati anche i tetti di diverse abitazioni. Non sono mancati allagamenti per l'eccessiva quantità di pioggia caduta in poco tempo.

Il temporale, originato da una supercella (dotato quindi di una struttura meso-ciclonica rotante e da fortissime correnti ascensionali all'interno della cella), ha portato anche raffiche di vento prossime ai 150 km/h.

Impressionante questo video che mostra la brutale grandinata abbattersi sulle acque dell'oceano a ridosso della città.