Molise: serie di trombe marine davanti al litorale di Termoli, una di grosse dimensioni!

Come previsto in queste ore abbiamo ancora residua instabilità atmosferica sul medio-basso versante adriatico e in particolare sul Molise, dove si stanno verificando rovesci e temporali con fiocchi di neve fino a quote basse.

I contrasti termici alimentati dall'aria particolarmente fredda giunta da Nord hanno favorito anche la formazione di vortici in mare davanti al litorale molisano: le immagini che vi mostriamo arrivano da Termoli, dove sono state avvistate addirittura 3-4 trombe marine in serie. Una anche di notevoli dimensioni!