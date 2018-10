Modello europeo: weekend di tempo soleggiato, poi un calo termico dalla prossima settimana

Abbiamo ormai raggiunto e superato la prima metà di ottobre ed il peso della stagione che avanza inesorabile inizia a farsi sentire nelle latitudini settentrionali del nostro continente. Nella fascia artica e subartica le giornate si accorciano di 10/12 minuti al giorno ed il raffreddamento radiativo costituisce (in ritardo) le basi per lo sviluppo del Vortice Polare. Inevitabile quindi un raffreddamento delle temperature in vista per la Penisola Scandinava e la Russia del nord già entro l'inizio della prossima settimana. Qui troveremo una figura di bassa pressione ricolma d'aria fredda artica, portare le prime nevicate a bassa quota e raffreddare gli strati d'aria prossimi al suolo.

A macroscala il colosso anticiclonico che da giorni risiede sull'Europa orientale, sposterà rapidamente il proprio baricentro sull'oceano Atlantico, laddove sono previsti picchi di pressione al suolo di tutto rispetto (sino a 1045hpa entro il prossimo martedì). Su regioni come la Francia del nord e l'Inghilterra, sono previsti giorni di stabilità atmosferica pressochè assoluta.

Le regioni europee centrali e soprattutto orientali, ricadranno invece sotto l'influenza di una circolazione sempre più fredda veicolata da venti settentrionali . A farne le spese sarebbe anche il nostro Paese con un primo episodio di instabilità dominato da temperature più fresche previsto sui settori di medio e basso Adriatico nella prima metà della prossima settimana (lunedì 22, mercoledì 24).

Lo sviluppo successivo degli eventi potrebbe portare nuovi impulsi d'aria instabile da nord sull'Europa e sul Mediterraneo entro la fine del mese, con un tipo di tempo più ventoso e freddo (da confermare).

Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it