MODELLO EUROPEO: via l'estate settembrina dall'Italia la prossima settimana...

Ci siamo quasi! Ancora 3-4 giorni per affinare la previsione e poi finalmente il caldo dovrebbe battere in ritirata dall'Italia durante la prossima settimana.

L'estate settembrina lascerà il posto ad un clima nettamente più fresco, ventoso e in alcuni casi anche piovoso.

Il modello europeo questa mattina non ha dubbi e pone l'ingresso sull'Italia di isoterme di tutto rispetto sull'Italia per il periodo in questione.

La prima mappa mostra la situazione termica a 1500 metri prevista nella notte tra martedi 25 e mercoledi 26 settembre.

La roccaforte del caldo verrà spedita sulla Penisola Iberica dove avremo isoterme attorno a 20°. Sull'Italia e sull'Europa centro-orientale cambierà tutto; tra la Polonia e la zona del Baltico farà addirittura freddo, mentre sull'Italia arriveranno correnti da nord-est molto fresche.

Nella giornata di giovedì 27 settembre (seconda mappa) la frescura sarà ancora dominante su tutta l'Italia, sotto l'egida di correnti fresche ed instabili da nord-est.

Notate un nuovo polo freddo in prossimità della Scandinavia e la radice calda che ancora impegnerà il Portogallo e parte della Spagna.

Vi ricordiamo che la situazione è ancora in evoluzione e saranno necessarie conferme alla luce delle prossime emissioni modellistiche.

